Das Nichtstun ist nichts für Rita und Ralf Neubert

Rita und Ralf Neubert feierten in Pressig ihre goldene Hochzeit. Bei der Pressiger Kirchweih im Jahr 1968 hat es gefunkt. Ein Jahr später, im August 1969, gaben sich beide das Jawort in der Herz-Jesu-Kirche Pressig zum Bund der Ehe.

Der gebürtige Zwickauer und gelernte Werkzeugmacher war damals in Küps wohnhaft. Rita ist waschechte Pressigerin. Aus der Ehe gingen die Töchter Silke und Yvonne hervor. Heute hat sich die Familie um fünf Enkel und sechs Urenkel vergrößert, ein siebtes Urenkelkind wird in Kürze erwartet, verrät die stolze Uroma lachend.

Teilzeitjobs halten fit

Das Jubelpaar fühlt sich fit und agil, so dass beide sogar noch regelmäßig, wenn auch nur in Teilzeit, einem Job nachgehen. Sie kocht in einer Küche im Altenheim und Ralf macht gerne aushilfsweise noch Kurierfahrten als Fernfahrer. Denn sein zweiter Beruf, den er Jahrzehnte ausführte, war zuverlässiger Berufskraftfahrer, und Fahren ist heute noch Hobby, Leidenschaft und eine Beschäftigung, der er gerne nachgeht.

Durch Haus, Hof und Garten hat man jedoch auch als Rentner-Ehepaar immer noch vielerlei Arbeiten zu erledigen, so dass sie sich nicht nur geistig, sondern auch körperlich fit halten.

Bürgermeister Hans Pietz entbot die Glückwünsche des Marktes Pressig und gratulierte auch herzlich im Namen von Landrat Klaus Löffler. Das Gemeindeoberhaupt wünschte dem Jubelpaar noch viele gemeinsame Jahre in guter Gesundheit. eh