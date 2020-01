Das neue VHS-Programm

Das neue Programm der VHS für das Sommersemester 2020 erscheint am Dienstag, 28. Januar. Ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die Einschreibung. Alle Kurse können über das Internet (www.vhs-forchheim.de) angemeldet werden. Für die Kurse kann man sich auch per Mail, persönlich, via Fax oder telefonisch anmelden: VHS-Büro, Hornschuchallee 20, 91301 Forchheim, Telefon 09191/861060, Fax 09191/861068, E-Mail: kontakt@vhs-forchheim.de. Das Büro ist montags und dienstags von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Das Kursprogramm selbst startet in der Woche ab 17. Februar. Für die VHS-Außenstellen im Landkreis gelten zum Teil andere Anmeldezeiten. red