Das neue Semester beginnt im September

Das Herbst/Wintersemester an der städtischen Volkshochschule Kulmbach startet am 16. September. Für nachfolgende Veranstaltungen ist dabei eine Anmeldung noch möglich: Montag, 16. September: 18.15 Uhr Gymnastik - Ausgleichsgymnastik für Frauen.

Dienstag, 17. September: 17.30 Uhr Nähen für Anfänger; 18.30 Uhr Englisch für Anfänger; 18.40 Uhr Französisch für Anfänger; 19.30 Uhr Spanisch- Anfängerkurs für Reisende.

Mittwoch, 18. September: 17 Uhr Hatha-Yoga. Donnerstag, 19. September: 17 Uhr Deutsch als Fremdsprache für Anfänger A 0; 18 Uhr Grundkurs Digitale Fotografie.

Freitag, 20. September: 18 Uhr Windows-Grundlagenkurs.

Samstag, 21. September: 14.30 Uhr Kräuterwanderung im Herbst.

Montag, 23. September: 17 Uhr Italienisch für Anfänger ohne Vorkenntnisse; 18 Uhr Excel Grundlagen.

Alle Informationen sind unter www.vhs-kulmbach.de zu finden, dort auch Anmeldung oder mit dem Formular per E-Mail an vhs@stadt-kulmbach.de, per Fax an 09221/ 940349 oder per Post. red