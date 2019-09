Das neue Rathaus schafft einen parkähnlichen Grünraum im Schlossgraben

Zum jüngsten Leserbrief und zur Debatte im Stadtrat zum Thema Rathausneubau erreichte uns die folgende Stellungnahme von Bürgermeister German Hacker: Nach den Vergabebeschlüssen im Stadtrat zum Rathausneubau läuft die Baustelle im Zeitplan weiter. Nun folgt die aufwändige Baugrube, die Rohbauausschreibung kommt voraussichtlich ab November 2019.

In Richtung der vereinzelten Stimmen in Leserbriefen und Facebook möchte ich einige, hoffentlich versöhnliche Hinweise geben, da der Weg, den wir gemeinsam gehen nun schon viele Jahre andauert und mindestens noch drei Jahre bis zum Einzug andauern wird.

Die ersten Überlegungen zum Neubau stammen aus dem Jahr 2011. 2013 wurden städtebauliche Konzepte beauftragt, 2015 wurden die konkreten Beschlüsse zu dem jetzigen Bau gefällt. Das alles stets öffentlich mit breiter Beteiligung. Ein wesentlicher Punkt ist die Abstimmung mit und Unterstützung durch den Denkmalschutz.

Das neue Rathaus, das den Schlosshof wieder schließt und einen parkähnlichen und der Erholung dienenden Grünraum im Schlossgraben schafft, ist ja gerade im Sinne beziehungsweise eine Forderung des Denkmalschutzes! Auch der neue, sogar etwas größere Schlosshof wird eine hervorragende Aufenthaltsqualität liefern. Für Veranstaltungen ebenso wie zu ruhigen Zeiten. Die Stadt bekommt nur aus diesem Grund eine Förderung des Abrisses in Höhe von 500 000 Euro. Vielen Dank dafür! Man darf auch darauf hinweisen, dass das Schloss alleine gar nicht betrieben werden kann. Erst der Rathausneubau schafft die jeweils zweiten Fluchtwege am Ende der beiden Schlossflügel, die Heizungsanlage, IT-Versorgung etc.

Insofern bitte ich darum, den Bau weiter positiv zu begleiten. Ja, es können, gerade auf Grund der Baukonjunktur Kostensteigerungen auftreten. Planer und Verwaltung werden gerade deshalb weiterhin alles tun, um Kosten möglichst im Rahmen zu halten.

Alle Informationen, insbesondere Antworten auf Fragen findet man hier: https://www.herzogenaurach.de/stadtraum/stadtentwicklung-stadtplanung/rathausneubau