Das neue Programm liegt auf

Das neue Programm der Volkshochschule Bamberg Stadt liegt auf. Es ist bei folgenden Stellen kostenlos erhältlich: VHS Bamberg Stadt, Altes E-Werk, Tränkgasse 4; Infothek im Rathaus Maxplatz, Fränkischer Tag, Sparkassen, Buchhandlung Collibri, Buchhandlung Osiander, Bamberg & Market-Center Hallstadt; Bamberger Veranstaltungsdienst; Tourismus & Kongress Service, Geyerswörthstraße; E.T.A.-Hoffmann-Theater; Kundenservice-Zentrum, Stadtwerke am ZOB; Stadtbücherei; Rewe-Markt Rudel, Würzburgerstraße; Rewe-Markt Gaustadt, Caspersmeyerstraße; Edeka-markt, Gaustadter Hauptstraße, Kupsch-Markt Dörrich, Graf-Stauffenberg-Platz.

Ebenfalls ist das Programm auf www.vhs-bamberg.de zu finden. Anmeldungen über die Homepage sind ab 20. Februar möglich. Am Montag, 11. März, startet die Volkshochschule Bamberg Stadt mit 779 Kursen, 153 Führungen, 56 Vorträgen bzw. Veranstaltungen und sieben Studienfahrten sowie zwei Studienreisen ins Frühjahrssemester. Anmeldung ab Mittwoch, 20. Februar, im Alten E-Werk, Tränkgasse 4: per Brief, Fax, Telefon 0951/871108, persönlich oder über die Homepage.

Vom 20. Februar bis 8. März bietet die VHS als besonderen Service verlängerte Geschäftszeiten an: Montag, Dienstag, Donnerstag 9-12.30 Uhr und 14-17 Uhr, Mittwoch und Freitag 9-12.30 Uhr, am Rosenmontag und Faschingsdienstag 9-12 Uhr. Wegen der Vorbereitung für die Einschreibung ist das VHS-Sekretariat heute geschlossen. red