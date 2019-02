Das neue Geländer für die Baille-Maille-Brücke wird teuer

Die erforderlichen Ingenieurleistungen für das neue Brückengeländer an der Baille-Maille-Brücke wurden dem Büro K + U-Plan, Wunsiedel, zum Angebot von 12 032 Euro übertragen. Zweiter Bürgermeister Harald Peetz bedauerte in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde bei der Erneuerung des Schutzgeländers alleine gelassen wird: "Ich finde es schade, denn der Denkmalschutz stellt bei dieser Maßnahme nur Ansprüche, aber gefördert wird nichts." Die Gemeinde Himmelkron muss hier mit Gesamtkosten von 100 000 bis 120 000 Euro rechnen.

Am Kinderspielplatz im Baugebiet "Weißmaintal" werden ein Viereck-Turm mit einer Kunststoffrutsche, eine Kinderwippe und eine Kleinkinderschaukel sowie ein Netzaufgang und Kletterstangen angeschafft. Die Kosten belaufen sich dafür auf 13 174 Euro. Verzichtet wird auf eine Vogelnetzschaukel, und anstelle eines Sonnenschutzes soll auf Vorschlag von Gemeinderat Manuel Gumtow (FW) ein schattenspendender Baum gepflanzt werden.

Am Schulgebäude Lanzendorf wird der bestehende Spielplatz mit einer Allwettertischtennisplatte und einem Balancierbalken ausgestattet. Hier muss die Gemeinde Himmelkron mit Kosten von 10 594 Euro rechnen.

Pflanzen für den Kinderhort

Für notwendige Ersatzpflanzungen am Kinderhort Lanzendorf, in der Markgrafenstraße und am "Lindla" in Gössenreuth werden von der Firma Garten Punzmann, Kirchendemenreuth, Pflanzgehölze zum Preis von 609 Euro beschafft. Die Pflanzung der Bäume nimmt Gemeinderat Hans Matussek in Absprache mit dem gemeindlichen Bauhof vor. Gemeinderätin Gaby Pittel regte die Anlegung von Blühstreifen an der Grünfläche beim Feuerwehrgerätehaus Himmelkron an. Zweiter Bürgermeister Harald Peetz verwies in diesem Zusammenhang noch auf eine Anregung aus der letzten ILE-Sitzung, wonach ein "grünes Band" angelegt werden soll, das alle lLE-Gemeinden miteinander verbindet. Mit beiden Vorschlägen soll sich der Umweltausschuss in einer gesonderten Sitzung beschäftigen.

Die Errichtung von Sitzstufen bei der Schulsportanlage wurden an die Firma Kürschner, Straßen- und Tiefbau GmbH, Nordhalben, zum Preis von 40 609 Euro vergeben.

Die Absperrvorrichtung am Geh- und Radweg in der Königsberger Straße nimmt die Firma Knab, Hof, zum Angebotspreis von 3529 Euro vor.

Genehmigt wurden die Errichtung einer Schleppergarage, Gössenreuth, Hauptstraße 3, und die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage im Lukas-Cranach-Weg 2, Himmelkron. Grünes Licht gab es auch für den Bau einer Maschinenhalle und einer Siloüberdachung, Gleisenhof 5, Himmelkron. Zur geplanten Errichtung eines Zweifamilienwohnhauses mit Doppelgarage und Kosmetikstudio wird der Bebauungsplan "Sperracker-Bühl" im vereinfachten Verfahren geändert.

Als Datenschutz- und Informationssicherheitsbeauftragter für die Gemeinde Himmelkron wurde Ingomar Hofmann aus Thurnau bestellt. Rei.