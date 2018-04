Das neue Fahrzeug der Wehr

Gut besucht war die Jahresversammlung der Prächtinger Feuerwehr, in der Kommandant Karl-Heinz Nüßlein von vielen Aktivitäten seiner 26 Wehrmänner berichtete. So wurden eine Schulung über Hochwasserschutz abgehalten und Leistungsprüfungen durchgeführt, ebenso wie Übungen mit den Nachbarwehren, um die gute Zusammenarbeit zu erproben. Tatkräftig unterstützte die Wehr die Einweihung des neuen Kinderspielplatzes und übernahm die Verkehrsregelung bei Feiern im Ort.

Von gesellschaftlichen Unternehmungen wie der Winterwanderung nach Pferdsfeld, dem Johannisfeuer oder der Weinfahrt nach Escherndorf berichtete Zweiter Vorsitzender Alexander Kropp. Zugleich rief er dazu auf, für den Dienst bei der Feuerwehr zu werben.

Freude herrschte bei der Feuerwehr bei der Ankündigung von Erstem Vorsitzenden Bernhard Gehringer, dass bis spätestens im Frühjahr des kommenden Jahres drei neue Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF) an die Wehren Eggenbach, Unterneuses und Prächting ausgeliefert werden.

Wie KBM Christian Schilder dazu deutlich machte, werde es höchste Zeit für das neue Fahrzeug, denn es sei schon lange nicht mehr zeitgemäß, mit einem Bulldog und einem 50 Jahre alten Anhänger auszurücken. Freude bereite es ihm zu sehen, wie gut die Alamierungseinheiten hier zusammenarbeiten.

Seitens der Feuerwehr Dietersbrunn/Streublingshof zeigte sich Kommandant Stefan Batz erfreut, dass im vergangenen Jahr drei Leistungsprüfungen zusammen abgelegt wurden. Hoffentlich werde das auch in Zukunft so gehandhabt.

Vorausblickend kündigte Gehringer an, dass es auch dieses Jahr wieder eine Winterwanderung geben werde und auch das Johannisfeuer durchgeführt werde. Hartmut Klamm