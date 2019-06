Das neue Bamberger Bürgerrathaus wird mit einem Bürgerfest eröffnet

Im Juli 2019 wird das neue Bürgerrathaus im ehemaligen Kreiswehrersatzamt eröffnet. Für Bürger bietet das völlig renovierte Gebäude viele Services unter einem Dach. In zentraler Innenstadtlage, direkt neben dem Zentralen Omnibusbahnhof, werden im "Bürgerrathaus" zukünftig die meisten kommunalen Serviceleistungen gebündelt angeboten - attraktiv, barrierefrei und energieeffizient, wie die Pressestelle der Stadt mitteilt. Auch die Service- und Beratungsstellen der Stadtwerke Bamberg und der Stadtbau Bamberg GmbH werden im neuen Bürgerrathaus ihren Platz haben. Zur Eröffnung findet am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 17 Uhr, ein großes Bürgerfest statt.

Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) betonte in diesem Zusammenhang: "Die Modernisierung unserer Stadtverwaltung ist ein permanenter Prozess. Transparenz, Bürgerfreundlichkeit, kurze Lauf- und Entscheidungswege, Barrierefreiheit, Effizienz und Sparsamkeit gehören zusammen." Nach der Fertigstellung werden an der Promenade über 150 städtische Mitarbeiter ihren neuen Arbeitsplatz haben, verteilt auf 87 Büros in fünf Stockwerken. Dazu kommt eine umfangreiche Kundenhalle mit Infopoint im Foyer. Das Gebäude wird barrierefrei durch einen Aufzug erschlossen und auch besondere Bedürfnisse von Familien mit Kindern werden mit einer Spielecke im Erdgeschoss berücksichtigt.

Auch die technische Ausstattung des Gebäudes ist modern und besonders bürgerfreundlich: Eine moderne Aufrufanlage und ein ausgeklügeltes Leitsystem sollen die Kunden und Bürger so schnell wie möglich zum richtigen Ansprechpartner führen. Ein Automat für die digitale Erfassung von Bild, Unterschrift und Fingerabdruck mit direkter Netzwerkanbindung an das Fachsystem des Einwohnermeldeamtes wird ebenso installiert wie eine digitale Aufrufanlage, die alle Anliegen an Stadtverwaltung, Stadtwerke und die städtische Wohnungsbaugesellschaft Stadtbau mit intuitiver Bedienung kanalisiert und damit die Erledigung beschleunigt.

Das Gesamtbudget für die Teilsanierung beträgt 8,3 Millionen Euro. Das Projekt wird großzügig durch Bundesmittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm in Höhe von 2,6 Millionen Euro unterstützt. Mit Bezug des neuen Bürgerrathauses werde auch die dringend erforderliche Sanierung von Schloss Geyerswörth möglich, da sämtliche Mitarbeiter von dort an die Promenade wechseln.

Das ehemalige Kreiswehrersatzamt an der südlichen Promenade ist die erste Konversionsliegenschaft, welche die Stadt Bamberg von der Bima erworben hat. 1964 erbaut, wurde das Gebäude ursprünglich als Landratsamt genutzt, nach dessen Umzug ab 1985 bis 2013 als Kreiswehrersatzamt und anschließend von der Stadt gekauft. Während des Leerstands wurden hier im Jahr 2016 Szenen des zweiten Franken-Tatort gedreht. Im April 2017 begannen schließlich die Umbauarbeiten zum Bürgerrathaus. red