Das Mysterium der "Siebener"

Die Geschichte des Vermessungswesens und der Feldgeschworen in Bayern reicht bis ins Spätmittelalter zurück. Im 21. Jahrhundert arbeiten die Beamten vom Vermessungsamt Kronach, heute Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, mit modernster Vermessungstechnik.

Die Wurzeln des Feldgeschworenenamtes lassen sich bis 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Das Feldgeschworenenwesen entstand aus den damaligen Feld- und Untergangsgerichten, die wiederum aus den Dorfgerichten hervorgegangen waren.

In alten Cent- und Gerichtsverordnungen wurde bei Grenzfrevel mit empfindlichen Strafen gedroht. Dazu kam noch die Angst vor der Strafe Gottes. Im 5. Buch Moses heißt es: "Ver-schiebe nicht die von deinen Vorfahren gezogene Grenze deines Nachbarn auf deinen Besitz, den du in dem Lande, das der Herr, dein Gott, dir zu Eigentum übergibt, bekommen wirst".

Erzählt wird die Geschichte von einem ruhelosen Marksteinversetzer am Kreuzberg. Dieser soll nach seinem unseligen Tod mit einem Grenzstein auf dem "Buckl" umhergeirrt sein und allfott gejammert haben: "Wu soll ich denn den Schdaa hie tu?" Dies hörte ein aufgeweckter Spätheimkehrer, der von der Kreuzbergklause um die Mitternachtsstunde auf dem Heimweg nach Kronach war. "Tunna hie, wuusdenna hä host", soll er zur Antwort gegeben haben. Daraufhin sei der "umtriebige Geist" von seiner Unrast erlöst worden.

Feldgeschworener oder Feldschieder war ein Ehrenamt von Anfang an. Eine Chronik aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts beschreibt die Voraussetzungen dafür so: "Soll ein jeder seyn im Ort geboren und soll zehn Jahre Burger seyn, eh man ihn zum Feldschieder machet, dieweilen sich in dieser Zeit seine ganze Beschaffenheit zeiget und man erkennet, ob er nicht ein Säufer, ein rachsüchtiger Erdenwurm ist, ob er einen gut richtigen Ausspruch bey jeglichem Streite tun kann, ob er ein guter Hauswirth ist, der sein Eigen auf rechte Weise zu mehren suchet, ob er im Rechnen und Schreiben bestellt ist". Außerdem wird auf das Christusalter von 33 Jahren als früheste Wählbarkeit zu jener Zeit hingewiesen.

Die Feldgeschworenen werden auch "Siebener" genannt, da jede Gemeinde immer sieben Geschworene ins Amt berief. In einer Schrift aus dem Jahr 1367 über einen Grenzstreit heißt es "Sieben alte Bauern sprachen Recht". Die Zahl "Sieben" galt im Glauben unserer Ahnen als mystische, als heilige Zahl. Man denke nur an die "Sieben Weisen", an die "Sieben Siegel" und an die "Sieben Worte". Eine einschneidende Wende kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit grundlegenden Reformen der Kommunal-, Gerichts- und Verwaltungsorganisation. In Bayern ist diese Zeit mit dem Namen Graf von Montgelas verbunden. In vielen Landgerichten entstanden Siebenerordnungen und damit einheitliche Siebenerrechte.

Eine Besonderheit der Feldgeschworenen ist ihr "Siebenergeheimnis". Mit geheimen Zeichen und Markierungen, etwa in Form von Marksteinzeugen, wird hiermit der Punkt des zu setzenden Grenzsteines gekennzeichnet. Die geheimen Daten sind von Kommune zu Kommune unterschiedlich und werden nur mündlich an den Nachfolger weitergegeben. In einer Dienstordnung aus dem Jahre 1868 heißt es hierzu: "Die Wahl der zum Belegen der Grenzsteine zu verwendeten Gegenstände ist dem Ermessen der Feldgeschworenen anheim gegeben, welche hierüber das strengste Stillschweigen zu beobachten haben. Gemäß dem abgelegten Eid haben sie das Geheimnis lebenslang zu bewahren".

Unbestechlichkeit

Vielfältig waren die Aufgaben der "Siebener". Die Grenzen sollten sie mit Maßband und Fluchtstäben ziehen, die Steine zentimetergenau und unverrückbar setzen und sie pflegen über die Jahre. Außerdem war es ihre Pflicht, darauf zu achten, dass der Schatten des Galgens nicht auf das Grundstück eines Anrainers fiel. Vor allem aber sollten sie Grenzstreitigkeiten schlichten. Auf die Unbestechlichkeit ihres Urteils leisteten sie dem Staat einen heiligen Eid, darum der Name "Feldgeschworene". Peinlich genau schrieben sie alle Maße und Ereignisse im Protokollbuch nieder. Die vertraulichen Aufzeichnungen sind oft die einzigen Zeugnisse alter Ortsgeschichte und reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück.

Von geheimnisvoller Aura umgeben sind die Grenzzeugen, die den Marksteinen untergelegt sind und bei Instandsetzungsarbeiten nach jahrhundertlanger "Wacht" aus der Tiefe des Erd-reiches ans Licht gebracht werden. Sie sind aus Glas, Keramik oder Ton. Material, Größe, Art, ja selbst ihre Gestaltung enthalten verdeckte Informationen. Die vielförmigen Zeichen und ihre unveränderte Anordnung gelten als Echtheitsbeweis dafür, dass der Grenzstein an seinem richtigen Platz steht.

Bedingt durch neue Technologien haben Feldgeschworene teilweise aufgehört, Grenzsteine mit Zeugen zu belegen, und die "Siebener" sind oft nicht mehr zu siebt im Amt, sondern nur noch zu dritt oder viert. Das bisher ausschließlich von Männern ausgeübte Amt ist heute auch für Frauen zugänglich. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Vermessung und Abmarkung liegen im Kompetenzbereich des Vermessungsamtes. Den Feldgeschworenen kommt durch ihr Wissen und ihr Ansehen in den Gemeinden eine wichtige Mittlerfunktion zwischen den Grundstückseigentümern und den Vermessungsbehörden zu.