Das Musikkorps des Heeres gastiert

Die geplante Renovierung der Stadtpfarrkirche war einmal mehr Thema einer Pfarrgemeinderatssatzung.

Während der Sanierungsphase wird es nicht mehr möglich sein, die Werktagsgottesdienste in der Kirche zu feiern, da dort dann Bauarbeiten laufen. Als Ausweichräume wurden der Kinderkirchenraum im Pfarrheim oder die Kapelle des Juliusspitals diskutiert. Der Pfarrgemeinderat sprach sich dafür aus, in die Juliusspitalkapelle auszuweichen. P. Markus Reis wird nun mit den Verantwortlichen der im Juliusspital klären, ob dies möglich ist.

Informiert wurden die Pfarrgemeinderäte, dass während der Sanierungsphase wertvolle Kunstwerke ausgelagert werden müssen. Als Leihgaben kommen sie vermutlich in Museen nach München und Würzburg. Erste Gespräche dazu habe es gegeben. Interesse hat beispielsweise das Bayerische Nationalmuseum in München. Auf Nachfrage aus dem Gremium versicherte P. Markus Reis, dass die Kunstwerke auch wieder zurück in die Stadtpfarrkirche kommen.

Hans Zenk berichtete aus der jüngsten Sitzung der Kirchenverwaltung und teilte mit, dass an der Talkirche eine Infotafel angebracht werden soll. Noch unklar ist, wie die Kirchenstiftung auf die Tatsache reagiert, dass der Freialtar an der Kreuzigungsgruppe in jüngster Zeit als Spielplatz genutzt wird. Dies wurde auf jeden Fall der Kirchenverwaltung mitgeteilt. So sollen Jugendliche den Altar als Fußballtor genutzt haben. P. Markus Reis erwägt, ob eventuell ebenfalls ein Schild angebracht werden soll, das auf die Besonderheit des Ortes hinweist.

Kandidatensuche läuft

In der Sitzung wies P. Markus daraufhin, dass am 21. November das Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der Stadtpfarrkirche in Münnerstadt ein Benefizkonzert zugunsten der Kirchenrenovierung geben wird. Beginn ist um 19.30 Uhr. Wann der Kartenvorverkauf beginnt, wird noch festgelegt.

Hingewiesen wurde nochmals auf die bevorstehenden Wahlen zur Kirchenverwaltung. P. Markus bat darum, nochmals nach Kandidaten zu suchen. Die Kandidaten werden dann am 14. Oktober im Sonntagsgottesdienst vorgestellt.

Wieder Dämmerschoppen

Der Pfarrgemeinderat beschloss, die Dämmerschoppen nach der Vorabendmesse am Samstag wieder aufzunehmen. Einmal im Monat lädt das Gremium zu dem Beisammensein ein. Beginn ist gegen 19.45 Uhr. Es gibt Wein und kleine Knabbereien. Erster Termin ist am 6. Oktober. Weitere Termine sind der 3. November, der 1. Dezember, der 5. Januar, der 2. Februar, der 2. März. eik