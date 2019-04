Das Motto lautet "Amerika"

Am Ostersonntag, 21. April, findet das Mottokonzert zum Thema "Amerika" mit dem Musikverein Schondra und den Gästen "Lift Your Voice" in der Schondratalhalle in Schondra statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es bei der Bäckerei Vogler in Schondra sowie an der Abendkasse. sek