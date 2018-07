Das Mittelalter wird lebendig

Zum zweiten Mal findet am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 17 Uhr in Königsberg auf dem Schlossberg ein Burgenwinkeltag statt. Geboten wird ein mittelalterliches Spektakel mit verschiedenen Aktionen. Von Mitmachaktionen über Vorträge und Vorführungen bis hin zu einem Kinderprogramm und historischem Handwerk in Königsberg reicht die Angebotspalette (der Eintritt ist frei). sn