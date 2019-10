Vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut hat ein Mercedesfahrer, als er am Donnerstag um 4.50 Uhr von einer Streife der Polizeiinspektion Coburg in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Stolze 1,38 Promille zeigte das Messgerät für den 27-jährigen Mann an, weshalb der rumänische Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum Coburg durchgeführt wurde. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist nun die Folge, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. red