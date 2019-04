Das Mekka der Motorfans

Die Oldtimerfreunde und die Siedlergemeinschaft laden die Besitzer von historischen Fahrzeugen, die älter als 30 Jahre sind, zum 14. Oldtimertreffen am Sonntag, 19. Mai, nach Bad Staffelstein ein.

Eintreffen der Oldtimer wird ab 9 Uhr am Siedlerheim sein. Egal ob Autos, Schlepper oder Motorräder: Hier ist die ideale Plattform, ein Vehikel vorzustellen, sich auszutauschen oder zu fachsimpeln. Es werden Exemplare in originalem, teilrestauriertem oder vollrestauriertem Zustand zu bestaunen sein, versprechen die Veranstalter.

Als besonderer Gast hat sich Walter Lehnert mit seinem MWM (Motorenwerke Mannheim) "Motorpferd", Bj. 1924, angemeldet. Zudem wird Andreas Porzner einen Standmotor zeigen.

Mit rund 300 gemeldeten Teilnehmern - und das ist fast in jedem Jahr so - zählt dieses Oldtimertreffen zu einem der größten in ganz Franken. Für das leibliche Wohl der Gäste ist mit Speisen und Getränken gesorgt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Verlosung (jedes Los gewinnt) und einen Teile-Markt sowie Fieranten mit Bekleidung, Kappen, Aufnähern und anderen Artikeln. Ab 12.30 Uhr findet wieder eine Rundfahrt durch die Altstadt von Bad Staffelstein statt, zuerst gehen die Motorräder und Autos auf die Strecke, danach, gegen 13 Uhr, sind die Traktoren an der Reihe.