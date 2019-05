Das Maul des Drachen mit Bällen stopfen

"Heuer ist alles ein bisschen anders", verkündete Claudia Spieler. Und die Leiterin der Kathi-Baur-Kindertagesstätte hat nicht übertrieben. Statt des Sommerfestes feierte man ein Burgfest, und anstelle der fast schon obligatorischen Vorführungen der Kinder gab es diesmal gemeinsame Aktionen für Groß und Klein.

Geschichte vom "Ritter Stöpsel"

Unter den vielen Besuchern, die sich bei frühsommerlichen Temperaturen auf dem Außengelände der Kita eingefunden hatten, waren auch Bürgermeister Robert Hümmer und eine Lehrerabordnung der Grundschule. Claudia Spieler dankte den Kuchenspendern, der heimischen Geschäftswelt, dem Elternbeirat und allen Helfern, ohne deren Unterstützung das Fest nicht möglich gewesenwäre. Danach versammelten sich Kinder und Erwachsene in der Grundschulturnhalle, wo das Puppentheater "Putschenelle" aus Wertheim bei Würzburg die lustige Geschichte von "Ritter Stöpsel" aufführte. Die Story spielt im Königreich Mortadella. Dort herrscht große Aufregung, weil die königliche Wurst spurlos verschwunden ist. Der Koch ist verzweifelt, denn zur Strafe für seine Unachtsamkeit soll er Hanswurst im Puppentheater werden. "Wer die Wurst zurückbringt, darf um die Hand der schönen Prinzessin Zuckererbse anhalten", verspricht König Geruhsam, "der weiß selbst nicht mehr Wievielte". Ritter Stöpsel ernennt den Koch zu seinem Knappen, und gemeinsam stürzen sie sich in ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Denn so einfach ist die Befreiung der königlichen Wurst nicht. Die Konkurrenz ist groß, und auch andere Ritter haben es auf die Prinzessin abgesehen.

Die Zuschauer amüsierten sich prächtig und klatschten begeistert Beifall. Nicht minder abenteuerlich ging es auf dem Gelände der Kindertagesstätte zu. Das Krippenteam hatte lustige Aktionen vorbereitet, bei denen vor allem jüngere Kinder ihren Spaß hatten. Die Mädchen und Jungs beteiligten sich an "Pferderennen", gingen auf Schatzsuche und belagerten eine aus stabiler Pappe gebaute Burg.

Schwerter zu Luftballons

Treffsicherheit bewiesen sie bei der Fütterung eines gefährlichen Drachens. Mit Bällen stopften sie ihm buchstäblich das Maul. Stolz schwangen die kleinen Ritter ihre aus aufgeblasenen Luftballons geformten Schwerter. Kaffee, Kuchen, Torten, Wiener und Käsebrötchen standen für das leibliche Wohl bereit. Viele schöne Preise gab es bei einer Tombola zu gewinnen. In gemütlicher Runde klang das Burgfest am Abend aus. bkl