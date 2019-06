Das Mädchen für alles wird 100

Die Dampflokomotive 93-526 wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund wurde sie zu Pfingsten im Freigelände des Deutschen Dampflokmuseums (DDM) präsentiert. Sie gehört dem Verein der Freunde des DDM und stand seit 1976 in der Werkstatt. Nach einer Ruhephase von 20 Jahren gelang es den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins, rechtzeitig zum Jubiläum das letzte erhaltene Exemplar dieser Gattung fotografiergerecht und museal aufzubereiten.

Über 1000 Arbeitsstunden

In weit über 1000 Arbeitsstunden allein im letzten Jahr wurde entrostet, geschweißt und Blechteile neu angefertigt. Der Führerstand erhielt eine komplett neue Innenverkleidung aus Eichenholz sowie neue Türen und Fenster. Auch die Armaturen wurden optisch aufgearbeitet und wieder angebaut. Schließlich erstrahlt sie im neuen alten Farbkleid schwarz und rot als einzige "Überlebende" (wenn man bei Maschinen davon reden kann) der mehr als 760 gebauten Maschinen der preußischen Baureihe T 14.1, die alle dem Schneidbrenner zum Opfer fielen, die letzten im Jahre 1972.

Die zweite 100-jährige ist eine preußische P8, Baureihe 38 der Bundesbahn, die zu Pfingsten ebenfalls im Freigelände bewundert werden konnte. Von dieser massenweise ab 1906 gebauten Baureihe existieren noch mehrere fahrbereite Exemplare sowie funktionierende Nachbauten. Die letzte wurde von der DB 1974 ausgemustert. Ausgestellt im Museum ist allerdings eine 100-jährige.

Leider kamen die optisch und technisch durchaus ansprechenden Kolosse aus Stahl aufgrund der mannigfachen Angebote des Fördervereins DDM über Pfingsten nicht besonders zur Geltung, zumal die Hauptattraktion wie in jedem Jahr die Dampfzugfahrten über die schiefen Ebene darstellten - diesmal mit einer Dampfmaschine der Baureihe 35 (aus DDR-Produktion, basierend auf der Baureihe 23) als Zuglok. Allein diese andere Lok im Vergleich zu den Vorjahren sorgte für Besucherströme der Eisenbahnenthusiasten.

Gäste auf dem Führerstand

Da der Verein über keine eigenen Dampflokomotiven und Waggons verfügt, wurden die Fahrten, wie immer, vom VSE Schwarzenberg auf Rechnung der Freunde des DDM durchgeführt. Ferner wurden vom VSE in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Führerstandsmitfahrten auf einer Diesellok angeboten, welche gut angenommen wurden.

So kamen die alten Dampfrösser, obwohl beide Baureihen früher als Mädchen für alles da waren, mit ihren jeweils 100 Jahren nicht unbedingt als Höhepunkte der Ausstellung an. Um das Interesse an ihnen dennoch zu befriedigen, kann die Tenderlok 93 - ex preußische 14.1 - jetzt als vorläufige Dauerausstellung im Ringlokschuppen des DDM unter Dach besichtigt werden.

Ein Besuch lohnt sich immer, zumal zur Zeit auch die Sonderausstellung über James Watt zu sehen ist. red