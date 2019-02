Das Line-Up 2019

Auf dem Festival-Programm stehen in diesem Jahr neben der Antilopen Gang, Days N' Daze und Ivan Ivanovich & The Kreml Krauts neun weitere Bands: Zebrahead, Emil Bulls, NH3, The Detectors, Holly Would Surrender, The Riot Robots, Panzertape, Roadkill BBQ und Perlaine. Erstmals wird dabei auf zwei Bühnen gespielt.

Einlass ist um 12.30 Uhr, Beginn um 13 Uhr. Tickets für das Festival "Die Festung rockt" gibt es online und in mehreren regionalen Vorverkaufsstellen. Eine Übersicht über diese findet sich unter folgender Adresse: www.die-festung-rockt.de/tickets/ bex