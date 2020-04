Das Liederbanner als Friedensgruß vom Caritashaus

Ein gezeichneter Liederzettel im Großformat am Caritashaus in der Geyerswörthstraße bestärkt zu Beginn der Osterzeit die Bamberger darin, sich immer wieder aktiv für Frieden in der Zeit einzusetzen. Ob es nun um eine maßvolle Sprache in den Sozialen Medien geht, dem Beistand für Menschen am Rand der Gesellschaft oder auch um die Solidarität in Krisenzeiten: Das Lied "Wo Menschen sich verbünden" ist ein lebensfroher Begleiter für Zuversicht und die Bereitschaft, Frieden zu bringen. Solidarisch zeigten sich auch der Musikverlag, der Autor und die Zeichnerin, welche allesamt auf Gebühren und Honorare verzichteten. Foto: privat