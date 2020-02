Das "Licht von Bethlehem" brennt das ganze Jahr am Marienaltar

75 Jahre nach Kriegsende hat Bürgermeister Gerald Brehm (JL) heuer ein Jahr des Friedens für Höchstadt ausgerufen. In vielen Projekten und Aktionen plant er dabei, den Wert des Friedens als "notwendige Voraussetzung für gelingendes Gemeinwohl" hervorzuheben.

Das Geschenk des Friedens sei nach den Worten des Bürgermeisters keine Selbstverständlichkeit. Die Erinnerung an den Frieden verpflichtet zum Handeln für den Erhalt des Friedens, so der Bürgermeister anlässlich des Friedensgebetes in der Stadtpfarrkirche. Pastoralreferentin Monika Urbasik präsentierte dabei "einen kleinen Beitrag der St.-Georgs-Pfarrei zum Höchstadter Friedensjahr". Urbasik beschrieb die Aktion des "Lichtes von Bethlehem" als eine Aktion der Jugend, die alljährlich von den Pfadfindern durchgeführt wird. Die Ministranten übernehmen dann den Verkauf von speziellen Kerzen. 1700 solcher Kerzen wurden Ende vergangenen Jahres im Anschluss an die Weihnachtsgottesdienste von den Jugendlichen verkauft, berichtete Urbasik. Die große Friedensaktion der Sternsinger zu Beginn des Jahres stellt einen weiteren Beitrag der Jugendlichen von St. Georg für die weltweite Verantwortung der Menschen füreinander dar.

Heuer will man während des gesamten Jahres das "Licht von Bethlehem" angesichts des Höchstadter Friedensjahres in der Stadtpfarrkirche brennen lassen. Am Marienaltar im rechten Seitenschiff wird eine Kerze mit der Flamme, die letztlich an der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem entzündet wurde, brennen bleiben. Dieses Licht soll eine permanente Erinnerung daran sein, dass Christen mit der Geburt Jesu eine Friedensbotschaft für die Welt verbinden. Das Höchstadter Friedensjahr könne eine dankbare Hilfestellung darstellen, dies als bleibenden Auftrag nicht zu vergessen, erklärte Monika Urbasik. LM