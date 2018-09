Das Licht als Seele des Bildes

Der Künstler Carlos Bofill-Dütsch präsentiert bis 31. Oktober im Hauptgebäude des Landratsamtes Bamberg seine Bilder. Kunstinteressierte können die Ausstellung "Das Licht ist die Seele des Bildes" zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes besichtigen.

Der Künstler stellt die Frage in den Raum: "Wo gibt es Freiheit, wenn nicht in der Leidenschaft der Kunst?". Der Anfang sei die kreative Idee, die Inspiration. Die befreiende Kraft der Kunst werde für ihn erst dann wirksam, wenn er mit der künstlerischen Arbeit wirklich beginnt. Unter dem Motto "Höre nie auf anzufangen" widmet sich Carlos José Bofill-Dütsch seit 1980 der Malerei, vor allem der Ölmalerei, dem Acryl sowie der Mischtechnik. Er studierte und erforschte in der Natur nahezu ausnahmslos die Techniken und Arbeitsweisen vieler Maler der vergangenen Epochen bis hin zur Moderne. red