Das Leid wird nicht weniger

Weihnachten und das zu Ende gehende Jahr ist für das Tierheim Kronach Anlass, eine kleine Bilanz zu ziehen. Viele Tiere konnten aus schrecklichen Verhältnissen gerettet werden und in liebevollen Familien ein neues Zuhause finden. "Dafür sind wir unendlich dankbar", so Tierheimleiterin Katrin Meserth.

Doch wie jedes Jahr musste man auch wieder viel Leid erleben, viel Gedankenlosigkeit, Ignoranz und auch Grausamkeit. Vor allem an der schlimmen Katzensituation im Landkreis habe sich nicht viel geändert - obwohl Tierheim und freiwillige Helfer alles daransetzen, möglichst viele herrenlose Katzen zu kastrieren, so dass das Drama der ständig wachsenden unerwünschten Katzenpopulationen endlich einmal auf humanitäre Art und Weise geregelt werden kann. Die meisten Kätzchen, die man aufnehme, stammten aus wild lebenden Populationen, in denen sich Katzenkrankheiten rasend schnell verbreiten können. Und so habe man unzählige kleine Kätzchen aufgenommen, die oft halb verhungert, krank und am Ende ihrer Kräfte waren. Zeit und Pflegeaufwand für die kleinen kranken Sorgenkinder seien immens gewesen, ganz zu schweigen von den Tierarztkosten. Zudem seien die kleinen Wildlinge extrem scheu und kaum vermittelbar.

Doch auch bei den Hunden musste man heuer oft tief in die Tasche greifen. Die drei "dicksten Brocken" waren hierbei ohne Zweifel die Augen-OPs von Bernhardiner "Rocky" und Dt.- Kurzhaar "Tania" sowie die Kreuzband-OP von Golden Retriever-Mix "Nieve". Dazu kommen noch unzählige andere große und kleine Wehwehchen.

Jedes Jahr fällt es schwerer, für die ständig steigenden Kosten die nötigen finanziellen Mittel zur Versorgung der Tiere und zum Unterhalt des Tierheims aufzutreiben.

Deshalb bittet das Tierheim alle Tierfreunde um Unterstützung und freut sich über eine kleine Weihnachtsspende. Die Bankverbindung lautet: DE 51 7715 0000 0240 0011 64 bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach.

Zugleich dankt das Tierheim allen Helfern, die bereits in irgendeiner Form zum Tierschutz beigetragen haben. red