Das Leck im Hirn auf der Kellertreppe: "Was wollte ich eigentlich?"

Je älter man wird, desto öfter passiert es, dass man plötzlich innehält: Was wollte ich jetzt eigentlich? Warum bin ich in den Keller oder zur Haustür gegangen ?

Nach einem Sekundenloch ist es wieder da: Ach ja, ich wollte einen Schraubenzieher holen oder schauen, ob die Post schon da ist.

"Was wollte ich eigentlich?" ist eine Frage, die man sich auch im größeren Horizont einmal stellen kann. Was wollte ich eigentlich mit meinem Leben? Damals, als ich jung war und das Leben vor mir lag. Damals, als ich im jugendlichen Gottvertrauen überzeugt war, es wird alles gut.

Was ist daraus geworden? Ist alles gut, bin ich zufrieden, wie alles kam? Und sind andere auch damit zufrieden, wie ich lebe? Nachbarn, Arbeitskollegen? Und wie sieht es in den Augen Gottes aus?

In vielen Häusern liegt ein Musikinstrument herum. Da hat mal jemand angefangen, darauf zu spielen. Aber dann war schnell die Luft raus und die Begeisterung dahin. Es gibt aber nicht nur zahllose abgebrochene Musikstunden, Schlankheitskuren, Liebesbeziehungen - auch mit dem Glauben kann es ähnlich gegangen sein.

Erst ein paar Kratzer: "Na, ganz so gut ist Gottes Welt ja nun doch nicht." Und dann die eigene Lebensgeschichte. Schön, wenn vieles gut gegangen ist mit der Gesundheit, dem Beruf, der Ehe, den Kindern. "Gott sei Dank!" ist dann ehrlich gemeint.

Aber wenn es anders war, soviel Kummer, so viel Enttäuschung vom Leben, von Gott? Da kann aus den Kratzern ein Bruch werden. Übrigens genauso, wenn alles immer ideal gelaufen ist: Da scheint man Gott nicht zu brauchen. Man kommt allein zurecht.

Der Apostel Paulus hat sich einmal selbstkritisch die Frage gestellt, wie er seinen Lebensweg einschätzt. Da kam er zu der nüchternen Betrachtung: Nicht, dass ich mein Lebensziel schon erreicht und das Gelingen schon ergriffen hätte. Ich jage ihm aber noch immer hinterher. Und dabei weiß ich, dass Gott schon nach mir gegriffen hat.

Was wollte ich eigentlich, was kann ich wollen? Damit rechnen, dass Gott auch an meinem Leben Interesse hat und dass er mich durch dieses Leben begleiten will bis zu einem Ziel, das bei ihm endet. Das will ich nicht aus den Augen verlieren. Nicht nur auf der Kellertreppe. (Gotthart Preiser ist Regionalbischof a.D. in der evangelischen Kirche).