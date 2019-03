Das Leben von Truman Capote: Ein Feuerwerk der Theaterkunst in englischer Sprache

Kann ein Theaterstück über den amerikanischen Schriftsteller Truman Capote funktionieren, wenn es in englischer Sprache gespielt wird? Mitten in Oberfranken?

Rüdiger Baumann öffnete dem Berliner Schauspieler Thomas Engel sein Theater und wagte das Experiment. Und diejenigen, die keine Angst hatten, in ihrer Freizeit englisches Theater anzuschauen, wurden reich belohnt.

Schauspieler Thomas Engel aus Berlin zauberte auf der Bühne. Vom ersten Wort an war klar, es kommt nicht darauf an, simultan zu übersetzen. Denn das Werk war allein durch die großartige schauspielerische Leistung klar und eindeutig verständlich. Der Schauspieler schlüpfte in die Rolle des genialen wie exzentrischen Schriftstellers Truman Capote.

Das Spiel begann kurz vor Capotes Ende. Truman Capote war mit dem Schriftsteller Jack Dunphy liiert. Doch immer wieder stürzte er ab: Alkohol, Drogen, Nervenzusammenbrüche. Nach einem Klinikaufenthalt kam Truman Capote nach Hause. Sein Lebenspartner war nicht da. Hysterisch suchte er Jack. "Jack, where are you - wo bist du?" Mehr mussten die Zuschauer nicht verstehen.

Hysterisch telefonierte Truman Capote seinem Partner hinterher. Doch weder in den Restaurants noch in den großen Bars berühmter Hotels fand er ihn. Verzweifelt griff Truman Capote wieder zu Alkohol und Tabletten. Er erlebt Rückblenden auf seine glückliche Zeit. Er herzte seinen Partner, mit dem er immerhin 30 Jahre zusammen war.

Durch die englische Sprache gelang es dem Schauspieler auf geniale Art und Weise, Brisanz in das Stück zu bringen. Innerhalb von Sekunden wechselten die Stimmungen: Verzweiflung, Selbstzerstörung - amüsiertes Gurren, Flirten, glückliche Momente. Obwohl immer nur Thomas Engel allein auf der Bühne stand und obwohl er nur einmal das Outfit wechselte, gelang es dem Schauspielprofi, all die verschiedenen Lebensstationen Truman Capotes darzustellen.

Auf der Bühne suchte Truman Capote eine Besetzung für die Hauptrolle in seinem Roman "Frühstück bei Tiffanys". Und natürlich war die Recherche zu "Kaltblütig - the cold blood", den echten Morden an der Farmerfamilie Clutter in Holcomb, ein Thema. Alles war klar verständlich, auch für die, die das Leben Capotes nicht kannten.

Truman Capote wollte eine Reportage über den Mörder schreiben - und die wurde zu einer Sensation. Seinen Erfolg feierte Truman Capote mit einer Mega-Party. Thomas Engel scherzte und flirtete, dass das Publikum den Eindruck hatte, all die Promis aus den USA live zu erleben: Mick Jagger und Marlene Dietrich, Marilyn Monroe und Frank Sinatra - alle kamen vor und wurden durch den Schauspieler lebendig.

Thomas Engel entpuppte sich als ein Meister der Stimmungen. Er ließ Truman Capote im Studio 54 tanzen. Er brachte seine Halluzinationen mit tollen Lichteffekten auf die Bühne. Und am Ende standen der finale Absturz und der Tod. Truman Capote starb einsam in Los Angeles. Übrigens nicht an Drogen, sondern an Herzrhythmusstörungen.

Das Publikum applaudierte begeistert und feierte den Schauspieler für seine Performance und seine außerordentliche Darbietung. Thomas Engel hätte das Werk natürlich auch in Deutsch auf die Bühne bringen können. Durch die englische Sprache bekam die Biografie aber eine außergewöhnliche Authentizität und wurde zum echten Erlebnis.