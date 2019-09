Das Herbstkonzert der Staatsbad Philharmonie Kissingen findet am Freitag, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Unter dem Motto "Nimm Dich in Acht vor blonden Frau'n" präsentiert das Orchester unter der Leitung von Burghard Toelke mit der Sopranistin Anja Gutgesell einen musikalischen Streifzug durch das Leben von Marlene Dietrich. Die Staatsbad Philharmonie Kissingen hat sich die Sopranistin Anja Gutgesell eingeladen. Den roten Faden bilden Texte aus "Nachtgedanken", Prosatexte und Gedichte von Marlene Dietrich, die von ihrer Tochter Maria Weber 2005 veröffentlicht wurden. Die Staatsbad Philharmonie Kissingen wird die Sopranistin Anja Gutgesell mit Spezialarrangements aus dem Repertoire für die Große Berliner Salonorchesterbesetzung begleiten. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und der Geschäfts- stelle der Saale-Zeitung. Foto: Falk von Traubenberg