Das Leben im Alter

Die Freien Wähler Stegaurach laden am Samstag, 15. September, von 10 bis etwa 13 Uhr zu dem Seminar "Leben im Alter - zukunftsfähige Wohnformen und Pflege" ein. Die Veranstaltung findet im Sportheim, Mühlendorfer Straße 11, in Stegaurach statt. Der Referent Albrecht G. Walther ist Architekt sowie Mitbegründer, Moderator, Initiator und Berater verschiedener Wohnprojekte. Die vom Freistaat Bayern geförderte Bildungsveranstaltung des Bildungswerkes für Kommunalpolitik Bayern e. V. informiert über alternative Wohnformen zum Pflegeheim aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, welche zu anderen Lebensstilen führen können. Anmeldung und Fragen an Margot Scheer, Tel. 0951/2970110. red