Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg lädt alle interessierten Frauen zwischen 20 und 99 Jahren zum Frauenfrühstück ins Pfarrheim Zapfendorf am Dienstag, 15. Oktober, ab 9 Uhr ein. Schwester Cecilia Sad spricht zum Thema "Das Leben der Frauen in Nord-Ost-Indien". Dieser Vormittag bietet die Möglichkeit Erfahrungen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen, alte Kontakte zu erneuern und gemeinsam einige unterhaltsame, interessante und abwechslungsreiche Stunden zu verbringen. Für eine Kinderbetreuung ist gesorgt; Kleinkinder können mitgebracht werden. Das nächste Frauenfrühstück findet am Dienstag, 19. November statt. Weitere Infos bei Maria Schneider, Telefon 09547/6571, oder bei der KLB Bamberg, Telefon 0951/5023800, www.klb-bamberg.de. red