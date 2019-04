Das lange Jahr 1949

Anlässlich des Jubiläums "70 Jahre Grundgesetz" präsentiert die VHS Herzogenaurach am Montag, 8. April, die Lesung "1949 - Das lange deutsche Jahr". Christian Bommarius erzählt so kundig wie kurzweilig die Geschichte des langen Jahres 1949, das bereits 1948 einsetzt, als mit Währungsreform und Auftrag zur Verfassungsbildung die Weichen in Richtung Bundesrepublik gestellt wurden. Er schildert zentrale und marginale Episoden aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltagsleben.

Sein Buch birgt eine höchst aktuelle Botschaft: Demokratisches Denken und Handeln muss immer wieder gegen Widerstände gelebt werden, damals wie heute. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Konzertsaal der Musikschule am Kirchenplatz 11. red