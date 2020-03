Das Landwirtschaftsamt berät telefonisch und online

Aufgrund der Corona-Situation schränkt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt (mit Außenstelle in Hofheim) den Parteiverkehr stark ein. Das Amt bittet, persönliche Besuche nur im unbedingt notwendigen Umfang und nach telefonischer Terminvereinbarung anzutreten. Das schütze die Mitarbeiter und die Klienten, teilte die Behörde mit.

Das Amt beschreibt, dass Anträge mittlerweile online stabil und komfortabel erfasst werden können. Dazu gebe es viele Informationen und Plausibilitätsprüfungen. "Eine vollständige und fehlerfreie Erfassung durch den Landwirt von zu Hause aus ist möglich und wird dringend empfohlen", so die Behörde.

Der festgelegte Besprechungstermin kann oft auch effektiv und bequem am Telefon vorgenommen werden. Dazu kann sich der Sachbearbeiter direkt online auf den ausgefüllten Antrag aufschalten und die entsprechenden Hinweise geben. Für die Telefonberatung zum Antrag steht an beiden Standorten die Hotline-Nummer (für Schweinfurt 09721-80871111 und Hofheim 09721-80872101) zur Verfügung. In Schweinfurt können auch die zugeteilten Sachbearbeiter am vorgesehenen Besprechungstermin direkt unter der Durchwahl erreicht werden. Wichtig ist, dass vor dem Anruf der Antrag, soweit möglich, erfasst und die Datenprüfung im Programm vorgenommen wurde. Zusatzdokumente, soweit erforderlich, können online per E-Mail an poststelle@aelf-sw.bayern.de, per Fax oder auf dem Postweg ans Amt geschickt werden. Die Betriebsnummer und der Name sollen im Betreff stehen.

Der zugeteilte Besprechungstermin sollte in diesem Jahr unbedingt telefonisch eingehalten werden, weil Störungen im Ablauf kaum durch das derzeit reduzierte Amtspersonal ausgeglichen werden können. red