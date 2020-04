Das Landratsamt meldet zwei weitere Infizierte

Die Anzahl positiver Corona-Fälle im Landkreis Haßberge liegt aktuell bei 148 (Stand: 28. April, 14.30 Uhr). Das sind zwei mehr als am Vortag. 100 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell noch 44 Personen erkrankt, wie das Landratsamt weiter mitteilte. Vier Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich 170 Bürger.

"Ich hoffe, dass diese relativ stabile Lage für unseren Landkreis weiterhin so beherrschbar bleibt wie bisher", erklärt Landrat Wilhelm Schneider. "Die gemeinsamen Anstrengungen zeigen nach wie vor die gewünschte Wirkung, die Ausbreitung des Virus in Schach zu halten."

Der Landrat appelliert an die Bevölkerung, die Maskenpflicht ernst zu nehmen. Sie sei ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus. Auch wenn die Fallzahlen derzeit langsamer ansteigen, gebe es noch keine Entwarnung. Die jetzt vorgenommenen vorsichtigen Lockerungen sollten keine Unbekümmertheit hervorrufen. "Um einen Rückfall zu vermeiden und uns gegenseitig zu schützen, müssen wir weiterhin Abstand halten, Kontakte meiden, Hygieneregeln beachten und Maske tragen", sagt er. red