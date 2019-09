Das Landratsamt bewertet den Asylvorgang als völlig korrekt

Zum Artikel "Zur Untätigkeit verdonnert" vom 11. September äußert sich das Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Vorab erklärt Stephanie Mack für das Landratsamt: "Wir bitten um Verständnis, dass wir in laufenden Verwaltungsverfahren nur eingeschränkt personenbezogene Informationen geben. Aufgrund der komplexen Rechtslage ist jeder Fall einzeln zu betrachten."

In der Sache wird erklärt: "Bei den angesprochenen Ausländern handelt es sich nicht um anerkannte Flüchtlinge. Insbesondere die Frage nach einer ausreichenden Mitwirkung zur Identitätsklärung wurde in den genannten Fällen nach den zum Entscheidungszeitpunkt maßgeblichen Gesichtspunkten überprüft und bewertet.

Gesetzliche Voraussetzungen

Möchte ein Ausländer eine Beschäftigung aufnehmen, richten sich die von der Ausländerbehörde zu prüfenden Voraussetzungen in erster Linie nach dem jeweiligen aufenthaltsrechtlichen Status des Ausländers. Je nachdem, ob ein Ausländer den Flüchtlingsstatus besitzt, sich noch im laufenden Asylverfahren befindet oder das Asylverfahren rechtskräftig negativ abgeschlossen worden ist, ergeben sich unterschiedliche gesetzliche Voraussetzungen. Innerhalb dieser Gruppierungen sind dann wiederum je nach konkretem Einzelfall verschiedene gesetzliche Vorgaben zu beachten, die hier im Einzelnen nicht dargestellt werden können.

Anerkannte Flüchtlinge dürfen kraft Gesetzes arbeiten und brauchen keine Beschäftigungserlaubnis der Ausländerbehörde, sodass sich die angesprochenen Probleme lediglich bei Ausländern ergeben, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden beziehungsweise schon vollziehbar ausreisepflichtig sind.

Es gibt viele verschiedene Gesichtspunkte, die bei der Entscheidung über eine Beschäftigungserlaubnis zu berücksichtigen sind. Hierzu gehören u. a. auch eine geklärte Identität bzw. die ausreichende Mitwirkung bei der Identitätsklärung.

Befindet sich ein Ausländer noch im laufenden Asylverfahren, d. h. besitzt er eine Aufenthaltsgestattung, kann von ihm verlangt werden, dass er an seiner Identitätsklärung ausreichend mitwirkt und alle zumutbaren Handlungen diesbezüglich vornimmt. Was dem jeweiligen Ausländer konkret zuzumuten ist, richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall und insbesondere den Verhältnissen im Heimatland.

Da sich die Urkundenlage in jedem Land schnell ändern kann, verfügt das neu geschaffene Landesamt für Asyl und Rückführungen über aktuelle Informationen zu allen Ländern.

Nach Rücksprache mit dem Landesamt ist es Äthiopiern aktuell möglich, sich eine Geburtsurkunde im Original zu beschaffen. Hierfür müssen die Betroffenen gerade nicht selbst Kontakt mit den Heimatbehörden aufnehmen, weshalb es ihnen auch im laufenden Verfahren zumutbar ist. Eine vorgelegte Urkunde wird anschließend auf Echtheit überprüft. Dies kann im Einzelfall bis zur Überprüfung durch die deutsche Auslandsvertretung im jeweiligen Heimatland führen.

Zumutbares Verfahren

Als Vollzugsbehörde ist es uns wichtig, Unterlagen und Nachweise nur dann zu verlangen, wenn die Beschaffung möglich und zumutbar ist. In anderen Verfahren wurden uns bereits Geburtsurkunden mit Lichtbild im Original vorgelegt, die auch eine Nachprüfung bestanden haben, was unsere Annahme bestätigt. Legt der Antragsteller kein Original vor, ist keine Überprüfung der Echtheit möglich. Somit ist kein Nachweis der Identität erbracht, was im Rahmen einer Ermessensentscheidung als ein negativer Gesichtspunkt berücksichtigt wird. Die sonst zu beachtenden Ermessensgesichtspunkte können dem "IMS", dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 4. März 2019, entnommen werden. Im Rahmen einer Petition werden dem Innenministerium alle uns bekannten entscheidungserheblichen Umstände und Unterlagen mitgeteilt beziehungsweise übermittelt.

Sobald das Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen und der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist, muss der Ausländer an der Passbeschaffung mitwirken, da sonst nach dem Gesetz ein absolutes Beschäftigungsverbot vorliegt.

Nachdem zum 21. August eine Gesetzesänderung im Ausländerrecht eingetreten ist, prüft die Ausländerbehörde des Landratsamtes die angesprochenen Fälle derzeit erneut." mb