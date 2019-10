Das Land voller Vulkane, Geysire und Lavafelder

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt lädt in Zusammenarbeit mit dem KEB im Landkreis Erlangen-Höchstadt am heutigen Dienstag,15. Oktober, um 14 Uhr zum Seniorennachmittag im katholischen Pfarrheim zu einer virtuellen Reise nach Island ein. Pia Hackenberg und Peter Ott zeigen Bilder von einer Reise rund um Island und auf die Westmännerinseln im vergangenen Jahr. Dazu gibt es Informationen über Land und Leute. In einer Gesprächspause mit Kaffee und Kuchen ist Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. An diesem Nachmittag werden auch Anmeldungen für die Fahrt nach Hammelburg am 22. Oktober angenommen, soweit noch Plätze frei sind. Das Seniorenteam freut sich auf rege Teilnahme. red