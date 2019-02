Das KZG denkt an andere

Am Kaspar-Zeuß-Gymnasium stand der vergangene Weihnachtsbasar erneut im Fokus. Die Schülersprecher konnten nämlich stolz eine Summe von 3750 Euro als Erlös der Schulveranstaltung spenden.

Ali Güzel, der erste Schülersprecher des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums, schlug in einer Klassensprecherversammlung im November den Hospizverein als Spendenziel des Weihnachtsbasars vor und dieser Vorschlag wurde fast einstimmig angenommen. Es ist mittlerweile Tradition, dass der gesamte Erlös des Weihnachtsbasars gespendet wird. Einmal wird eine lokale Hilfsorganisation bedacht und einmal eine deutschlandweite oder internationale Hilfsorganisation.

Strahlend übernahmen am Montag Frank Schuberth und Annette Hümmer stellvertretend für den Hospizverein den symbolischen Scheck der Schülersprecher. Als internationale Organisation fiel diesmal die Wahl auf die Tierschutzorganisation Vier Pfoten e.V.. Auch hier kann das KZG durch die Einnahmen am Weihnachtsbasar 1750 Euro überweisen. Außerdem unterstützt das Gymnasium schon seit vielen Jahren sein Patenkind Pinki in Indien mithilfe von Plan International. Über Briefe informiert Pinki regelmäßig über ihr Leben, ihre gesundheitliche Versorgung oder Hobbies. Hier erfahren die Schüler direkt, dass ihre monatliche finanzielle Unterstützung viel bewirken kann. red