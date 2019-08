Das Kunstlied steht im Mittelpunkt

Ein Liederabend unter dem Motto "Sommerklänge" findet am Samstag, 17. August, im Rossini-Saal statt. Leon Dreher (Tenor) und Kilian Langrieger (Klavier) präsentieren ein abwechslungsreiches Programm mit volkstümlichen sowie hochromantischen Kunstliedern. Die beiden jungen Musiker interpretieren unter anderem Werke von Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Frederic Chopin. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Michael Vogl