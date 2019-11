Das Krokodil fährt

Die legendäre Schweizer Elektrolok "Das Krokodil" feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Dieses Motto begleitet die Ausstellung der Modellbaufreunde in Forchheim in ihrer 16. Eisenbahnausstellung vom 30. November bis 6. Januar in der Kaiserpfalz.

Heuer ist das große Schaustück das Bahnbetriebswerk mit Drehscheibe und Ringlokschuppen sowie verschiedene Werkstätten für die Wartung von Dampflokomotiven. Auf den Modellanlagen fahren Züge der Spur G und H0. Die Kinder können selber Züge auf H0-Anlagen fahren lassen. Passend zum Motto können Kinder das Krokodil "Kroki" auf der großen Gartenbahnanlage suchen, auf den Finder wartet eine kleine Überraschung. Zusätzlich haben sich auch die Figuren "Jim" und "Lukas" versteckt.

Die riesige LGB-Anlage (Lehmann-Garten-Bahn) in einer Größe von zehn Metern mal sechs Metern mit Gebäuden, Figuren und vielen Zügen lädt zum Staunen und Verweilen ein. Aktionen auf dem Bahnbetriebswerk mit Drehscheibe sind geplant. Die Berglandschaft mit einer LGB -Zahnradbahn gibt es wieder zu bewundern. Das kleine "Strand-Café" an der Burgruine "Neideck" lädt zu einer Ruhepause ein.

Fähre und Ponyhof

Die Fähre im Hafen fordert Kinderhände auf zum Spielen. Aktionsknöpfe für verschiedene Funktionen laden zur Betätigung ein. Auf der über sieben Meter langen Fleischmann H0-Anlage gibt es wieder neue Hingucker. Mädchen und Jungen können sich auf dem Playmobil-Spielfeld mit Ponyreiterhof und "Top Agents" austoben. Für die Kleinen ist die vergrößerte Brio-Holzeisenbahn mit Feuerwehrzug, Feuerwehrstation und Polizeistation da.

Jeder Besucher hat die Möglichkeit, mit der eigenen Digitalkamera oder dem Smartphone Rundfahrten auf der LGB-Anlage durchzuführen. Als Sonderaktion in Erinnerung an das Gründungsmitglied Franz Stumpf dreht der Agilis-Triebwagen "Stadt Forchheim" seine Runden um die Mittelsäule des Museums. Gerne können die Besucher ihre Spur-G-Fahrzeuge und Märklin-Loks auf den Anlagen fahren lassen. In den Vitrinen sind unter anderem Modelle des "Krokodils" in verschiedenen Versionen und Spurgrößen ausgestellt. red