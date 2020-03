Das Krähenprinzip bestätigt sich

Zur gleichen Thematik und zum Leserbrief "Höchst unmoralisch" (Bayerische Rundschau vom 2. März) wird uns geschrieben: Der Inhalt des Leserbriefs von Herrn Feldbaum ist treffend. Bestandteile der heutigen Kommunalpolitik sind leider, wie die Realität zeigt, teilweise persönliche Bereicherung, Vetternwirtschaft, auch Protektion. Die hohen Gehälter dieser sogenannten Volksvertreter reichen scheinbar nicht aus, von den unbeschreiblichen finanziellen Vorteilen beim Beamtenstatus ganz zu schweigen. Diese Politiker fühlen sich unantastbar.

Unverständlich auch, dass Politiker trotz fehlender Qualifikation im Aufsichtsrat diverser Unternehmen oder Banken sitzen und mächtig abkassieren.

Wenn der Sachverhalt in diesem längst nicht abgeschlossenen Skandal auch schon früher angezeigt worden wäre, hätte dies an der Beurteilung der Justiz höchstwahrscheinlich nichts geändert, denn das Krähenprinzip, eine alte Volksweisheit, bestätigt sich in vielen Fällen immer wieder. So schaut's aus.

Edgar Frisch Kulmbach