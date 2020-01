Das Komitee übergibt 6200 Euro

Das Faschingskomitee Oberaurach übergab Spenden in Höhe von 6200 Euro an Vereine und weitere Organisationen in der Gemeinde.

Viel Arbeit stecken die Mitglieder des Faschingskomitees Trossenfurt-Tretzendorf jedes Jahr in die Organisation und Durchführung des Faschingszuges am Faschingssonntag. Viele Helfer packen mit an, damit alles reibungslos funktioniert und die Zuschauer auch verpflegt werden können. Obwohl die teilnehmenden Gruppen intensiv unterstützt werden und auch das Drumherum allerhand Geld kostet, bleibt immer ein Erlös übrig. Alle paar Jahre wird dieser Erlös an wohltätige Zwecke ausgeschüttet. Jetzt war es wieder so weit. Insgesamt 6200 Euro wurden verteilt, und zwar vorwiegend für die Kinder- und die Jugendarbeit in der Gemeinde Oberaurach.

Die Spendenempfänger

Wie Konrad Albert und Armin Deinhart als Sprecher des Komitees mitteilen, gehen die Spenden an folgende Einrichtungen: alle Sportvereine und Feuerwehren in Oberaurach; die Blaskapellen und den Kirchenchor Sankt Jakobus; die Kindergärten in Oberschleichach, Kirchaich, Trossenfurt-Tretzendorf, Weisbrunn, Priesendorf und Eltmann; an die Initiative "Bürger helfen Bürgern" in Oberaurach; die "Tafel" Eltmann, die Lebenshilfe-Werkstatt in Augsfeld; die Kinder- und Jugendhilfe Sankt Josef in Eltmann.

Derzeit ist das Faschingskomitee bereits intensiv mit der Vorbereitung des neuen Faschingszuges beschäftigt, der am Sonntag, 23. Februar, stattfindet. Vereine und Gruppen, die sich beteiligen möchten, können sich ab sofort bei Armin Deinhart (Ruf 09522/80320) anmelden. Die Ansprechpartner sind außerdem Michael Gube und Konrad Albert. sw