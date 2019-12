"Das könnte fünf Stunden dauern"

Das Bamberger Impro-Theater-Ensemble "Ernst von Leben", bekannt für Formate wie "Brauer sucht Frau", bringt am Dienstag und Mittwoch dieser Woche ein deutsch-tschechisches Theaterprojekt zum 30. Jubiläum des Mauerfalls auf die Bühne. Gemeinsam mit Prager Schauspielern, allesamt Zeitzeugen, ist ein Dokumentartheater über Heimat, Entwurzelung und die Aktualität gesellschaftlicher Spaltung entstanden. Zum Ensemble von "Ernst von Leben" gehören Olga Seehafer und Felix Forsbach.

Was darf man sich unter dem Stück "Fall Mauer Fall" vorstellen?

Olga Seehafer: Die Arbeit ist kein Theaterstück im klassischen Sinne. Es ist Dokumentartheater in radikaler Form. Denn wir haben nicht nur historische Dokumente rund um den Mauerfall dramatisiert. Ein Teil des Ensembles speist sich aus Zeitzeugen, die als autobiografische Stimmen mit ihrer Geschichte auf der Bühne stehen. Felix Forsbach: Eine Schauspielerin ist selbst etwa Tochter einer Dissidentin. Ihr Vater war Funktionär in der kommunistischen Partei, die Mutter Aktivistin in der Undergroundszene. Ging er aus dem Haus, warf sie die hochgeknöpfte Bluse weg und zog die Batikhose an.

Wie hat sich der grenzüberschreitende Austausch mit den Schauspielern aus Prag gestaltet?

Seehafer: Über einen Zeitraum von sechs Monaten haben wir jeweils in kurzen Abschnitten gearbeitet. Schnell war klar, dass die acht Mitwirkenden ein ungeheures künstlerisches Potenzial einbringen. Drei der Personen lehren etwa an der "Akademie der musischen Künste in Prag". Bis kurz vor der Aufführung war das ein überbordendes Potpourri an Tanz, Ansprachen, Clownerie, Musik. Das Stück könnte fünf Stunden dauern!

Wie konnte aus dieser Stoff- und Ideenfülle ein Stück entstehen?

Forsbach: Kurz vor Schluss haben wir radikal reduziert. Dadurch ist das Wesentliche in den Vordergrund gerückt. Es geht letztlich um die Geschichte des Einzelnen und um Ehrlichkeit und Authentizität. Zunächst gab es als Bühnenbild etwa noch eine Wand aus Einmachgläsern. Aber all das ist rausgeflogen. Es sind Zeitzeugen von 1989 und Zeitzeugen der sowjetischen Zeit. Das ist der Kern des Ganzen.

Welche persönlichen Grenzen musstet Ihr überschreiten?

Seehafer: Wir hatten keine unterstützenden Theaterstrukturen im Hintergrund. Es gab nur uns als Performer mit verschiedenen Ansichten und dem wertvollsten aller Themen: der eigenen Geschichte. Da fallen künstlerische Entscheidungen enorm schwer.

Forsbach: Kurz vor der Premiere mussten wir feststellen, dass man eine Theateraufführung nicht basisdemokratisch entwickeln kann.

30 Jahre nach dem Mauerfall: Wo liegen die Grenzen heute?

Forsbach: Wir beobachten besorgniserregende politische Déjà-vu-Erlebnisse. Etwa hinsichtlich der Spaltung der Gesellschaft. In Tschechien gehen Massen auf die Straßen, da sie erneut von Teilen der alten kommunistischen Garde regiert werden. Hierzulande rufen neue Rechte etwas Altes wieder hervor und verwenden das Vokabular der friedlichen Revolution für ihre Programme. Wenn ich "die Wende vollenden" höre, ist das besorgniserregend.

Das Gespräch führte Selmar Schülein.