Eines der schönsten Täler der Fränkischen Schweiz, das Klumpertal, kann man am Freitag, 12. Juli, erkunden. Das Tourismusbüro Pottenstein bietet ab 14 Uhr eine geführte Wanderung durch den Felsengarten Klumpertal bei Pottenstein an. Die Gehzeit beträgt etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist auf dem Wanderparkplatz an der Straße Schüttersmühle - Kirchenbirkig (Wanderparkplatz Klumpertal), Teilnahme kostenlos.