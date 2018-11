Das Kloster am Fjord

Am Donnerstag, 22. November, lädt Annemarie Pfülb zu einem Fotovortrag ins Pfarrheim Fuchsstadt ein. Sie berichtet über ihre Erfahrungen als Freiwillige in einem Trappistinnenkloster in Norwegen und gibt Einblicke in das benediktinische Leben. Beginn ist um 19 Uhr. sek