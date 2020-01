Das Klima und die Psyche

Wie stark beeinflusst das Wetter eigentlich die mentale Gesundheit? Wer denkt, dass ausschließlich der dunkle Winter auf das Gemüt schlägt, hat weit gefehlt. Stattdessen ist der Ansturm in den Kliniken dann am größten, wenn es in der warmen Jahreszeit extreme Wetterwechsel gibt - so wie in den Hitzesommern von 2003 oder 2015. Zu diesem verblüffenden Befund ist der Psychiater Prof. Thomas Müller mit einer außergewöhnlichen Studie gelangt. Die Erkenntnisse daraus wird Müller am Samstag, 1. Februar, im Kulturhaus Kösten präsentieren. "Die psychische Verletzlichkeit", so der Psychiater, "kommt in den Gedanken über den Klimawandel viel zu kurz".

Interessant wird dabei auch sein, inwiefern seine Thesen Kommunen unterstützen, die den Klimanotstand ausrufen. Denn genau dieses Thema steht auch auf der Agenda der Lichtenfelser Grünen, die Veranstalter des Expertenvortrags sind. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. red