Mit anderen Vätern und Müttern über große und kleine Herausforderungen des Familienalltags sprechen und Fachleute um Rat fragen - das alles bietet das Angebot des "Netzwerks Frühe Kindheit" des Landkreises Bad Kissingen in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen. Das Thema beim ElternRatsch, das mobile Elterncafé, am Donnerstag, 21. November, lautet "Das Kind in der modernen Medienwelt". Beginn ist um 14.30 Uhr im Kindergarten St. Peter und Paul in Oberleichtersbach. Zur Organisation ist eine Anmeldung im Kindergarten unter Tel. 09741/4867, erforderlich. Zum Thema spricht die Fachpädagogin für frühkindliche Bildung, Uli Schmittknecht. sek