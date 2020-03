Das KHG stellt sich vor

Das Kaiser-Heinrich-Gymnasium lädt alle interessierten Grundschüler und ihre Eltern zu einem Informationsvormittag am Samstag, 7. März, ein. Beginn ist um 9.30 Uhr in der Haupthalle der Schule mit einer Begrüßung. Im Anschluss erhalten die Eltern durch die Schulleitung alle wichtigen Informationen über die Ausbildungszweige am KHG und seine besonderen Angebote, während die künftigen Fünftklässler gleichzeitig bei einer spannenden Erkundung einen praktischen Eindruck vom lebendigen Schulleben gewinnen können. Auch Schüler der künftigen Einführungsklasse in der 10. Jahrgangsstufe sind zu einem Informationsbesuch ab 10 Uhr willkommen. Das KHG ist ein sprachliches Gymnasium, bei dem als Eingangssprache entweder Englisch oder Latein gewählt wird. Darüber hinaus verfügt das KHG auch über das Angebot der Gebundenen (Rhythmisierten) Ganztagsschule (Eingangssprache Englisch). Hier kann auf Wunsch auch der naturwissenschaftlich-technologische Ausbildungszweig eingerichtet werden. Ab der 10. Jahrgangsstufe ist es generell möglich, die erste oder zweite Fremdsprache durch Spanisch zu ersetzen. red