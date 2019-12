Das Kennzeichen ist bekannt

Die Bundesstraße 22 befuhr am Dienstag gegen 22.10 Uhr ein 37-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Bamberg. Kurz nach Eberau kam ihm ein bislang unbekannter Lkw mit Anhänger entgegen. Beim Vorbeifahren gab es einen Schlag und die Windschutzscheibe war beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Der Audi-Fahrer konnte sich das Kennzeichen des Anhängers notieren. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.