Das Kelterhaus des Gartenbauvereins wurde auf Vordermann gebracht, damit steht der neuen Keltersaison nichts mehr im Wege. Ab Montag, 26. August, können unter der Telefonnummer 09229/974331 Termine vereinbart werden. Die Anlage ist ab Montag, 2. September, in Betrieb. Das Kelterhaus liegt an der Zufahrt zum" "Oberen Wirt" in Schwarzach, Alte Straße 13. red