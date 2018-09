Das "Käfernest" steht

Vor dem Hintergrund einer überaus erfreulichen Geburtenentwicklung hat der Marktgemeinderat Wirsberg auf dem Zentralparkplatz eine Antwort auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefunden: Bevor an der "Herbert Kneitz-Kita" der Awo ein Neubau für eine dritte Krippengruppe entsteht, wird als Übergangslösung für 15 Monate ein Krippen-Container in Modulbauweise die Null- bis Dreijährigen aufnehmen.

In einer wie am Schnürchen laufenden Aufbauaktion wurden die sieben neu gebauten Module per Autokran aneinandergefügt. Bevor das neue "Käfernest", wie es das Awo-Team liebevoll nennt, aufgebaut werden konnte, musste der gemeindliche Bauhof Leitungen für Wasser und Abwasser verlegen. Auch für die Stromversorgung musste die Gemeinde sorgen. Sogar ein Bauplan war für das Übergangsprojekt nötig.

Das beheizte "Käfernest" besteht aus dem Eingangsbereich mit Garderobe, Gruppenraum, Schlafraum und Sanitärraum. Damit der Einzug der dritten Krippengruppe am 1. Oktober klappt, muss die Marktgemeinde noch für die kindgerechte Inneneinrichtung sorgen. Insgesamt werden sich die Kosten auf rund 40 000 Euro belaufen. Mit dieser Interimslösung schafft der Marktgemeinderat für Mütter und Väter die Möglichkeit, ihre Krippenkinder vor Ort in pädagogische Betreuung zu geben, statt in umliegenden Krippen einen Platz suchen zu müssen.

Die Marktgemeinde bittet alle Pkw-Fahrer um Verständnis, dass wegen dieses Modulbaus am Zentralparkplatz einige Parkplätze wegfallen müssen. Der Rat wird sich bereits in seiner nächsten Sitzung mit der Schaffung von Parkplätzen rund um das gegenüberliegende Ärztehaus befassen. Werner Reißaus