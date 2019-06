Das junge Flyball-Team ist sehrerfolgreich

Das Flyball-Team des Kulmbacher Hundesportvereins "Flinke Pfoten Kulmbach" hat beim Turnier des Vereins "Just for Fun" in Vaterstetten nicht nur seinee bisherige Bestzeit unterboten, als Lohn für die harte Arbeit konnte gegen eine sehr starke Konkurrenz sogar ein zweiter Platz erlaufen werden.

Besonders erwähnenswert ist, dass das Flyball-Team der "Flinken Pfoten" nun offiziell in den Top Ten der deutschen Flyball- Mannschaften ist. Außerdem fiebern die "Flinken Pfoten" der bevorstehenden Europameisterschaft in Hungen im August entgegen. Hier treten über 1000 Hundesportler (= 172 Mannschaften) aus zwölf Nationen gegeneinander an.

Live erleben

Am 27.Juli findet das zweite Flyball-Turnier des jungen Kulmbacher Vereins in den Sportanlagen des TSV Melkendorf statt, die Bevölkerung ist dazu eingeladen, der Eintritt ist frei. Beginn der ersten Läufe ist um 9 Uhr. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. red