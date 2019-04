Das jüdische Bayreuth

Druckfrisch liegt die Neuauflage der Faltbroschüre "Jüdisches Bayreuth" mit Stadtplan vor. Die Marketing & Tourismus GmbH hat den 2008 erstmals erschienenen und mehrfach nachgedruckten Informationsplan in Zusammenarbeit mit der israelitischen Kultusgemeinde Bayreuth aktualisiert.

Erstmals ist die Broschüre auch in einer englischsprachigen Fassung erhältlich.

Inhaltlich widmen sich Stadtplan und Informationsteil den Spuren jüdischen Lebens und der jüdischen Gemeinde in Bayreuth vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Über 800 Jahre reicht die jüdische Geschichte in Bayreuth zurück. Der Stadtplan zeigt, wo sich Geschäfte und Wohnhäuser deportierter und ermordeter jüdischer Bürger befanden, zeigt Orte der Verfolgung und Orte der Erinnerung. Die Geschichte der Synagoge einschließlich der kürzlich erfolgten Renovierung und der vor einigen Jahren entdeckten Genisa werden ebenso vorgestellt wie die neu erbaute Mikwe und die weiteren aktuellen Baumaßnahmen zur Fertigstellung des geplanten Gemeinde- und Kulturzentrums.

Online und gedruckt

Schließlich findet der interessierte Leser auch Hinweise auf weiterführende Literatur zur jüdischen Geschichte in Bayreuth. Der Stadtplan steht in beiden Sprachfassungen auf der Website www.bayreuth-tourismus.de zum Download bereit und ist in seiner gedruckten Version unter anderem in der Tourist-Information, Opernstraße 22, erhältlich. red