Das Jubiläum fest im Blick

Der Obst- und Gartenbauverein Gehülz wird heuer 50 Jahre alt. Der Verein wird dies bei seinem Erntedankabend am 12. Oktober feiern. Bei der Jahreshauptversammlung wies Vorsitzender Eugen Krupp auf die heuer anstehenden Aktivitäten hin. So wird am Samstag, 16. März, um 14 Uhr im Garten von Silke Zeis in Zollbrunn 62 der von weit über den Stadtteil hinaus besuchte praktische Schnittkurs stattfinden. Ein Sommerschnittkurs wird im gleichen Garten am 15. Juni ab 14 Uhr stattfinden. Die Eintagesfahrt wird den Verein am 30. Juni nach Bad Elster und Franzensbad führen.

Im Rahmen von "Zamm geht's" wollen die Gehülzer am 13. April den Kinderspielplatz herrichten. Gesucht sind hier noch weitere Mitstreiter.

Der Verein hat aktuell 154 Mitglieder, informierte Vorsitzender Eugen Krupp. Es wäre schön, wenn mehr Nachwuchs den Weg zu den Gartenfreunden finden würde. Letztes Jahr wurde wieder der Kinderspielplatz hergerichtet. Mehrmals wurde das Kriegerdenkmal gereinigt. Vorsitzender Eugen Krupp dankte allen, die sich bei den verschiedenen Arbeitseinsätzen tatkräftig zur Verfügung stellten. "Je mehr Leute wir sind, umso schneller geht es."

Stadtrat Hans Simon bedankte sich für die Arbeit, die der Obst- und Gartenbauverein für die Allgemeinheit leistet. Gerätewart Achim Biesenecker berichtete, dass erneut kaum Geräte ausgeliehen wurden. rg