Das Jahresprogramm steht

Der Singvogel-Schutzverein Förtschwind freut sich über acht Neuzugänge im vergangenen Jahr. Vorsitzender Stefan Arneth blickte bei der Hauptversammlung auf die Veranstaltungen in 2018 zurück.

Ein Schafkopfrennen findet auch im kommenden Jahr wieder statt, am 16. März um 19.30 Uhr. Eine Woche vor Palmsonntag wird der Osterbrunnen geschmückt und die Frühjahrsversammlung mit Ehrungen ist für den 13. April anberaumt. Dann wird auch die Feldlerche als der Vogel des Jahres 2019 vorgestellt.

Nicht fehlen darf im Jahresprogramm die Vogelstimmenwanderung am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt). Start ist um 6 Uhr in Förtsch-wind. Am 2. Juni besucht eine Gruppe des Vereins die Vogelstimmenwanderung in Oberköst.

Der Termin für die Nistkastenreinigung wird kurzfristig bekanntgegeben, teilte Arneth mit. Wer teilnehmen möchte, kann sich schon jetzt beim Vorsitzenden melden. Schließlich findet am Sonntag, 17. November (Volkstrauertag), die Herbstversammlung statt. Dann wird auch über die Nistkastenkontrolle berichtet und die Bestellung der Sonnenblumenkerne ist möglich.

Arneth informierte, dass er das Ergebnis der "Stunde der Wintervögel" (vom 4. bis 6. Januar) an den Landesbund für Vogelschutz (LBV) weitergegeben hat. Die Frühjahrsaktion "Stunde der Gartenvögel" findet vom 10. bis 12. Mai statt. Neben der Vogelzählung bittet der LBV auch um die Meldung des ersten Kuckucks, den man im Frühjahr hört. Durch diese Meldungen soll festgestellt werden, ob sich der Klimawandel auf das Zugverhalten des Kuckucks auswirkt.

Der Vorsitzende teilte außerdem mit, dass sich im benachbarten Zentbechhofen zwei Störche aufhalten, die den Flug in den Süden nicht angetreten haben und somit zu den Winterstörchen gezählt werden können. Von der Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach hat der Verein 250 Euro erhalten.

Kassier Leonhard Lunz meldete einen leichten Überschuss. Paul Lunz und Gerhard Baumüller haben die Kasse geprüft und keine Beanstandungen festgestellt. ew