Das ist wie Weihnachten Triple A

Trotz regnerischen Wetters war der Zeiler Weihnachtsmarkt am Wochenende einmal mehr ein Besuchermagnet. Und zumindest am Samstagabend war es gar nicht so leicht, einen Glühwein zu ergattern, so eng standen die Menschen. In dem Lichtermeer war die beste Stimmung garantiert, der ganze Marktplatz und der Weihnachtsbaum erstrahlten.

Heiße Domina, Bratapfelpunsch, Glühwein, scharfe Chiliwurst oder Bratwürste, das waren Leckereien, wobei sich auch an Crepes- und Waffelstand die Schlangen bildeten. Am Sonntag präsentierten Markthändler ihre Waren in der Hauptstraße.

Sophia war ein tolles Christkin

Höhepunkt für alle Kinder war die Eröffnung am Samstagnachmittag. Im fast 60 Jahre alten Ford-Oldtimer, gelenkt von Bauhofmitarbeiter Sebastian Schuster, fuhr das Christkind vor. Die 19-jährige Sophia Swatschek verkörperte ihre Rolle mit viel Herzenswärme. Begleitet wurde sie von den Wichteln Stella Grieshammer und Matilda Layer, die auch beim Prolog unter dem Weihnachtsbaum zur Seite standen. Im Stübchen am Rathaus nahm das Christkind die Wunschzettel entgegen.

Am Sonntag war auch der Nikolaus unterwegs und verteilte Geschenke. Anziehungspunkt war der Krippenweg. Krippenbauer Klaus Kneuer präsentierte seine Krippen in Schaufenstern und gastronomischen Betrieben quer durch die Innenstadt. Aber der Weihnachtsmarkt ist nicht der Zeiler Weihnachtsmarkt, wenn man sich nicht das "Himmlische Jerusalem" angesehen hat, das am Rathaus aufgebaut war.

Für die musikalische Umrahmung sorgten die Heimatkapelle Ziegelanger, die Stadtkapelle Zeil, das Jugendorchester Zeil, der Posaunenchor Altershausen/Sechsthal und die Abt-Degen-Bläser. Am Sonntag sangen die Jüngsten der Kindergärten mit den Gästen weihnachtliche Lieder, ehe Weihnachtsgroove mit "Sophy und Toby" erklang.